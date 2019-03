MotoGp, Dovizioso in versione gaucho. Il venerdì argentino è suo: "Sono molto contento"

"Sono molto soddisfatto". Andrea Dovizioso sorride dopo la prima giornata di prove libere del Gran Premio d'Argentina, secondo round del Motomondiale. Il forlivese ha portato la Ducati Desmosedici davanti a tutti col crono di 1'39"181, precedendo di appena nove millesimi l'australiano Jack Miller (Ducati Pramac), quest'ultimo incappato anche in una caduta senza conseguenze.

"Negli ultimi anno ho fatto davvero fatica su questa pista dal primo turno fino alla gara - esordisce il leader del campionato ai microfoni di Sky -. Sapevamo di essere messi bene, ma ci siamo presentati con diversi dubbi dato che il tracciato è differente dal Qatar. Subito ho percepito che avevamo una buona base e il feeling è stato buono, permettendoci di provare più set-up". Quanto alle condizioni della pista, "l'abbiamo trovata meglio dello scorso anno. I tempi sono stati molto veloci". Il lavoro procede con tranquillità al box della rossa, ma Dovizioso puntualizza: "Questo non basta, perchè siamo in tanti a giocarcela per il podio e ad avere un buon passo. Ma partire meglio del previsto mi rende molto contento".

La virtuale prima fila è completata da Maverick Vinales, terzo con la Monster Yamaha a 164 millesimi. Seguono Cal Crutchlow (Honda Lcr), Fabio Quartararo (Yamaha Petronas) e Valentino Rossi, staccato di 260 millesimi dalla vetta. Marc Marquez (Repsol Honda), velocissimo fin dal primo turno, non ha cercato il time attack nel finale, ed ha chiuso ottavo a poco più di tre decimi, preceduto dalla Suzuki di Alex Rins. Completano la top ten Franco Morbidelli (Yamaha Petronas) e Nakagami (Honda Lcr) a 0"448. Undicesimo Andrea Iannone con l'Aprilia, mentre Danilo Petrucci non è andato oltre la tredicesima piazza davanti alla Ducati Pramac di "Pecco" Bagnaia. In difficoltà Jorge Lorenzo, 21esimo con la Repsol Honda.