MotoGp, Dovizioso è perfetto: pole a Motegi. Ma avverte: "Marquez è messo molto bene"

Delle sette pole in carriera nella top class tre le ha conquistate a Motegi. Sono i numeri a sancire il rapporto d'amicizia che Andrea Dovizioso ha col circuito di nipponico. Il forlivese è stato semplicemente perfetto e domenica scatterà davanti a tutti nel Gran Premio del Giappone, quart'ultimo round del Motomondiale. Ma, avverte il portacolori della Ducati, "Marquez è messo molto bene". Lo spagnolo della Repsol Honda ha chiuso sesto, a 299 millesimi dall'1'44"590 che è valso la pole position.

"La mia qualifica è andata molto bene e sono contento del feeling che ho avuto durante la pole - commenta DesmoDovi -. Credo che dovremo ancora migliorare qualcosa per lottare per la vittoria domani, e studieremo bene i dati per capire il consumo delle gomme, anche perché probabilmente potremo adottare una strategia diversa da quella delle ultime due gare, dove è stato necessario provare a salvaguardare la gomma per gli ultimi giri. Siamo andati tutti forte sia con la morbida che con la media, e non abbiamo ancora deciso quale scegliere. Voglio ringraziare il mio team per l’ottimo lavoro fatto, perché con piccole modifiche siamo riusciti a migliorare molto e in qualifica ho fatto davvero un gran bel giro. Avevo come obiettivo il tempo di 1:44.6 ed ho girato in 1:44.5".

Dovizioso al suo fianco troverà Johann Zarco (Yamaha Tech 3) e Jack Miller (Ducati Alma Pramac GP17), rispettivamente a 68 e 137 millesimi. Marquez, caduto nelle FP4, scatterà dietro Cal Crutchlow (Honda LCR) e Andrea Iannone (Suzuki), mentre Valentino Rossi non è andato oltre il nono tempo, preceduto dal compagno di squadra Maverick Vinales e dall'altra Suzuki di Alex Rins. Le caratteristiche del tracciato, stop ad go, si addicono al duo Dovizioso-Ducati: "Siamo arrivati sapendo che saremmo potuti essere veloci, ma non mi sento superiore come passo. Tutti siamo andati forte sia con la morbida sia con la media, quindi sarà importante anche la scelta delle gomme".