La MotoGp nella "Cattedrale" del motociclismo, Dovi non si arrende: "Il campionato è lungo"

"Il campionato è ancora lungo". Lo zero di Barcellona è alle spalle. Andrea Dovizioso, archiviato l'incidente che l'ha messo ko nel Gran Premio di Catalogna, guarda all'appuntamento di Assen. Questo fine settimana il Circus del Motomondiale sarà impegnato nel Gran Premio d'Olanda, penultima prova prima della sosta estiva. Sul tracciato noto come “La Cattedrale”, che ospita il motomondiale ininterrottamente dal 1949, anno di nascita del campionato, Dovizioso vanta come miglior risultato un secondo posto nel 2014. Il forlivese deve recuperare a Marc Marquez, sempre più leader del campionato, ben 37 punti, ma non è intenzionato a sotterrare l'ascia di guerra. Nei test di Barcellona la Ducati ha presentato un pacchetto di novità che hanno soddisfatto l'ex campione del mondo della 125cc.

"Dobbiamo restare calmi e concentrati, affrontando una gara alla volta", è il grido di battaglia di "DesmoDovi". Quindi "non c'è tempo per lamentarsi dei punti persi, ma bisogna approcciare ogni gara lavorando duramente come abbiamo fatto fin ad ora". Dovizioso è soddisfatto del lavoro svolto a Borgo Panigale: "Penso che stiamo dimostrando una grande competitività e, anche se ci sono sempre degli aspetti da migliorare, siamo molto veloci". L'appuntamento olandese tuttavia potrebbe nascondere più di un'insidia: "Assen non è una pista particolarmente favorevole alla nostra moto e le condizioni meteo rappresentano sempre una variabile complessa da gestire". Tuttavia, "in ogni caso abbiamo già dimostrato di essere capaci di migliorare il nostro livello di competitività nell'arco del weekend di gara anche in circuiti sulla carta meno ideali per noi".

Carica Petrucci

Nel 2017, in condizioni meteo variabili, ha sfiorato la vittoria, venendo battuto solo da Valentino Rossi. Con Assen Danilo Petrucci ha un feeling particolare: "Ho sempre avuto buone sensazioni - confessa il ternano, forlivese ormai d'azione -. E' una delle mie piste preferite nonostante sulla carta non sembri essere la più adatta per la nostra moto". Dopo il terzo posto di Le Mans e la vittoria al Mugello, è arrivato a Barcellona un altro podio: "Sto attraversando un momento positivo, quindi voglio innanzitutto essere competitivo e continuare a lottare per il podio, come ho fatto nelle ultime gare". Lo scorso anno non ha vissuto un weekend felice in Olanda: "Avrò una motivazione in più per far bene. Il meteo sarà un’incognita e, anche se il mio stile di guida e le caratteristiche della Desmosedici GP potrebbero avvantaggiarci con la pioggia, spero in una gara asciutta. Abbiamo un’altra buona occasione per ottenere un bel risultato".