Riprende la caccia a Marquez, Dovizioso: "A Barcellona mi aspetto una Ducati competitiva"

La Ducati ha fatto sue le ultime due edizioni del Gran Premio di Catalogna. Nel 2017 con Andrea Dovizioso e nel 2018 con Jorge Lorenzo. Il forlivese, che al Mugello ha disputato la sua gara numero 300 nel Campionato Mondiale, è pronto a dare battaglia anche sul circuito catalano. "Sono convinto che anche quest’anno saremo competitivi in gara", esclama l'ex campione del mondo della 125cc.

Per il portacolori della Casa di Borgo Panigale un fattore chiave sarà rappresentato anche dalla temperatura dell'asfalto. "Le previsioni meteo dicono che le temperature saranno elevate, e quindi sia il rendimento che la gestione delle gomme faranno la differenza", illustra il Dovi. Alla vigilia del settimo round del campionato, il talento romagnolo insieme Marc Marquez a 12 punti.

". Siamo in un momento chiave della stagione e dobbiamo continuare a guadagnare punti - osserva -. Stiamo lavorando bene, veniamo da due podi consecutivi, però dobbiamo continuare a migliorare la nostra velocità a centro curva per poter essere competitivi su ogni tipo di tracciato".

Danilo Petrucci, che con Ducati a Montmeló ha chiuso sempre nella top ten in gara (ad eccezione del ritiro nel 2017), è determinato a continuare la sua progressione positiva dopo il terzo posto di Le Mans ed aver centrato il suo primo successo nella classe regina al Mugello. "Ho davvero tanta voglia di tornare in gara dopo aver conquistato la mia prima vittoria al Mugello - spiega il pilota ternano, forlivese d'azione -. È stato un risultato molto importante per me ed ora mi sento più leggero".

"I nostri obiettivi restano comunque sempre gli stessi e anche a Montmeló Márquez sarà un avversario temibile - osserva il "Petrux" -. Dobbiamo ripartire dalla stessa velocità messa in mostra in Italia, ma non sarà facile perché è un tracciato molto impegnativo da interpretare quando le temperature dell’asfalto sono particolarmente alte. Ci aspetta una bella battaglia, ma siamo ancora più consapevoli delle nostre potenzialità e quindi l’obiettivo resta il podio come nelle ultime gare”. Il primo turno di prove è previsto alle 9:55, mentre la gara si disputerà domenica alle 14.