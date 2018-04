MotoGp, si corre in Texas. Dovizioso: "Le gomme possono influenzare il weekend"

Terzo appuntamento lontano dall'Europa per il Circus della MotoGp. Dopo Qatar e Argentina il campionato fa tappa sul tracciato di Austin per la quinta edizione del Gran Premio delle Americhe. Andrea Dovizioso arriva all'appuntamento a stelle e strisce reduce dal sesto posto di Rio Hondo: ad Austin vanta come miglior risultato un secondo posto nel 2015, mentre l’anno scorso non è andato oltre la sesta piazza.

Il forlivese, riconoscendo il "risultato sotto le nostre aspettative, ma positivo nell’ottica del campionato", evidenzia il fattore pneumatici per il fine settimana in arrivo. "Austin è una pista molto bella, ma piuttosto difficile - esordisce il vincitore di Losail -. Dovremo valutare le condizioni dell’asfalto, perché l’anno scorso era abbastanza sconnesso, e anche le gomme, che possono influenzare molto il weekend".

Dovizioso non fa pronostici per il fine settimana: "Conosciamo bene i nostri punti di forza e sappiamo dove invece dobbiamo ancora migliorare, e sarà importante iniziare a lavorare bene fin dalla prima sessione per prepararci al meglio per la gara".

Il Circuit of The Americas

Il Circuit of The Americas è il primo circuito costruito appositamente per la MotoGp e la Formula Uno negli Stati Uniti. Situato vicino ad Austin, in Texas, è un tracciato lungo 5.513 metri con una capienza di oltre 120.000 spettatori. La costruzione dell’impianto è stata completata nel 2012 e quest’anno sarà la quinta volta che il "Cota" ospiterà la MotoGP. Tra le caratteristiche principali della pista vi è un’impressionante salita al termine del rettilineo principale seguita da una stretta curva a sinistra. Il circuito è stato disegnato dal famoso architetto tedesco Hermann Tilke. La direzione di guida è antioraria e il tracciato conta un totale di venti curve: nove a destra e undici a sinistra.