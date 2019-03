MotoGp, i 25 punti del Qatar sono in cassaforte. Dovi guarda all'Argentina: "Sarà un banco di prova"

Messi in cassaforte i 25 punti della vittoria in Qatar, dopo la sentenza della Corte d'Appello della federazione motociclistica internazionale che si è espressa sull'appendice Ducati posta al posteriore dopo il ricorso presentato da Aprilia, Honda, Ktm e Suzuki, Andrea Dovizioso è concentrato sul secondo round del campionato MotoGp, che questo fine settimana fa tappa in Argentina.

Sul circuito di Termas de Río Hondo il portacolori della Ducati ha colto come miglior risultato un secondo posto, mentre nelle ultime due stagioniha chiuso rispettivamente in sesta e quinta posizione, primo al traguardo tra i piloti in sella alla moto di Borgo Panigale. "DesmoDovi" frena gli entusiasmi dopo la vittoria a Losail: "Abbiamo iniziato il campionato nel migliore dei modi, con la vittoria in Qatar, ma la stagione è lunga e l’esperienza insegna che non possiamo abbassare la guardia".

"La nostra base è ottima, stiamo lavorando bene e a Losail siamo riusciti a sfruttare al meglio i nostri punti di forza, soprattutto in termini di accelerazione e velocità di punta, ma dobbiamo ancora migliorare il nostro rendimento a centro curva - continua l'ex iridato della 125cc -. A questo proposito, la gara argentina rappresenta un bel banco di prova che ci consentirà anche di sperimentare alcune nuove soluzioni. Il nostro obiettivo è di salire sul podio anche sui tracciati teoricamente meno favorevoli per giocarci il titolo fino alla fine".

Gigi Dall’Igna, direttore generale di Ducati Corse, si è espresso sulla sentenza di martedì: "Eravamo convinti di aver rispettato pienamente il regolamento tecnico e pertanto fiduciosi nel verdetto della Corte di Appello, per cui non possiamo che esprimere la nostra soddisfazione per la decisione che è stata presa, ad ulteriore conferma della regolarità del nostro operato. Ora vogliamo concentrarci esclusivamente sulla gara alle porte, dove ci aspetta un’altra sfida particolarmente impegnativa".