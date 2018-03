MotoGp, Ducati "monster" a Losail. E Dovizioso guarda tutti dall'alto

Tre Ducati nelle prime cinque posizioni. Dieci piloti racchiusi in poco più di cinque decimi. Un unico leader di giornata: Andrea Dovizioso. E' il forlivese della rossa di Borgo Panigale l'assoluto protagonista della prima giornata di prove libere del Gran Premio del Qatar, round d'apertura del mondiale MotoGp. Il vice campione del mondo ha confermato le buone sensazione avute nei test di inizio marzo, firmando la migliore prestazione nel time-attack finale, firmando il suo autografo in 1'54"361, appena 6 millesimi più rapido dell'altra Ducati ufficiale con i colori del team Pramac, quella di Danilo Petrucci.

Quarta, nonostante diverse difficoltà, l'altra Ducati di Jorge Lorenzo, a 470 millesimi, a sandwich tra le Suzuki di Alex Rins (a 97 millesimi dalla virtuale pole) e Andrea Ianone (0.480). Segue un terzetto di Honda, guidato da Marc Marquez (+0.489): lo spagnolo ha preceduto di appena un millesimo il compagno di squadra Dani Pedrosa e di due millesimi la RC213V del team di Lucio Cecchinello di Cal Crutchlow. La prima delle Yamaha è quella di Valentino Rossi, che ha limitato il gap a 492 millesimi. Completa la top ten la Yamaha del team Tech 3 di Johann Zarco, a 551 millesimi da Dovizioso.

La MotoGp in tv

Si torna in pista sabato, con le FP3 della MotoGp alle 12.30. Nel pomeriggio di disputeranno le qualifiche, per stabilire la prima griglia di partenza della stagione: alle 14.40 la Moto3, alle 15.35 la Moto2 e alle 17.15 la MotoGP, preceduta dalle quarte prove libere alle 16.40. E poi si arriva al giorno più emozionante. Domenica, con i warm up delle 11.40. Nel pomeriggio scattano le gare: la Moto3 alle 14, la Moto2 alle 15.20 e la MotoGp alle 17. Il tutto sarà in diretta su Sky, mentre su Tv8 sarà trasmesso in differita.

I tempi

1 A. DOVIZIOSO 1:54.361

2 D. PETRUCCI +0.006

3 A. RINS +0.097

4 J. LORENZO +0.470

5 A. IANNONE +0.480

6 M. MARQUEZ +0.489

7 D. PEDROSA +0.490

8 C. CRUTCHLOW +0.491

9 V. ROSSI +0.492

10 J. ZARCO +0.551