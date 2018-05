Ducati-Dovizioso vicinissimi, il forlivese ammette: "Siamo ai dettagli"

Ormai manca solo l'ufficialità. Andrea Dovizioso continuerà il matrimonio con Ducati. Il vice campione del mondo del 2018 è vicinissimo a rinnovare il proprio contratto con la casa di Borgo Panigale. "Siamo vicini - ha ammesso il forlivese -. Non è ancora tempo di ufficializzazioni. Siamo ai dettagli". Dopo un'estenuante trattativa la fumata bianca è sempre più vicina. Non ci sarà questo weekend a Le Mans, teatro del Gran Premio di Francia, ma probabilmente l'annuncio arriverà in occasione del Gran Premio d'Italia al Mugello.

Sulla questione è intervenuto anche il manager Simone Battistella a "Radio Sportiva". "Ci sono alcune cose che dovremo chiarire a Le Mans, ma penso sia il weekend della fumata bianca. Anche perché c'è un Mondiale da provare a vincere e Andrea vuole concentrarsi solo sulle gare". Quanto di un interesse della Honda, "quello è il mio mestiere - ha evidenziato -. Il nostro focus è quello di continuare con Ducati". Una bella notizia per i tanti fans forlivesi e non, che non volevano vedere conclusa in malomodo la favola di Dovizioso in rosso