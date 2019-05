Dovizioso al volante di un bolide da oltre 600 cavalli: oltre 150 giri a Misano in vista del Dtm

Sotto i piedi, o tra le mani, come meglio preferite, un bolide da oltre 600 cavalli. Andrea Dovizioso non riesce a star lontano da qualcosa che non ha un motore. E così si è presentato al Misano World Circuit di Misano per una giornata di test in vista della prova del campionato Dtm, che lo vedrà impegnato proprio sul tracciato rivierasco nel weekend del 9 giugno con una "Audi RS5". Il forlivese ha familiarizzato col bolide dopo una prima presa di contatto alcune settimane fa. Tra mercoledì e giovedì "DesmoDovi" ha totalizzato oltre 150 tornate, cimentandosi in simulazioni di qualifica e gara. Buoni secondo gli addetti i riscontri cronometrici. A Misano, Dovizioso correrà nel team clienti Wrt Audi Sport sostituendo Pietro Fittipaldi. Il pilota brasiliano, che al suo debutto nel Dtm ad Hockenheim ha raccolto i suoi primi punti facendo registrare il nuovo giro record, dovrà comunque saltare l'appuntamento di Misano a causa della concomitanza con il round canadese di Formula 1.

Al suo debutto nel Dtm, Dovizioso cercherà di seguire le orme di piloti come John Surtees, Mike Hailwood e Johnny Cecotto, vincitori sia con due che con quattro ruote – Cecotto anche nel Dtm. “Andrea Dovizioso in pista a Misano World Circuit nelle due gare Dtm è una notizia bellissima e che ci emoziona - ha spiegato il commento di Luca Colaiacovo, presidente del Santa Monica -. Il legame con Ducati e con il campione della Riders’ Land è ben noto. Qui si svolge il mitico World Ducati Week e Ducati svolge test e allenamenti coi suoi piloti. In più, nella sua terra Andrea ha tantissimi tifosi che gli riconoscono talento e una grande qualità umana. Sarà un grande spettacolo, sarà emozionante e MWC è orgoglioso di offrire a questo evento un palcoscenico che lo possa esaltare al massimo".