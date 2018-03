MotoGp, test in Qatar: Dovizioso si conferma in splendida forma

Andrea Dovizioso si conferma velocissimo anche nel secondo dei tre giorni di test MotoGp in Qatar. Il forlivese della Ducati si è fermato ad appena 41 millesimi dal miglior crono fatto registrata dalla Suzuki di Andrea Iannone in 1'54"586. Il forlivese ha lavorato sulle carene, sul passo e sul telaio, effettuando comparazioni tra la nuova e vecchia versione. Al terzo posto si è portato Marc Marquez (Repsol Honda) davanti alla prima delle Yamaha, quella del team Tech di Johann Zarco. Completa la top five l'altra Suzuki di Alex Rins, a 381 millesimi dal compagno di squadra. Sesto crono per la Honda del team di Lucio Cecchinello di Cal Crutchlow davanti alla Yamaha di Maverick Vinales, alle Ducati Pramac di Danilo Petrucci e Jack Miller e alla Honda Repsol di Dani Pedrosa. Undicesimo Valentino Rossi. Lontano Jorge Lorenzo, solo 14esimo.