Marquez, Dovizioso e Rossi: il super trio separato da appena 32 millesimi

Un duello sul filo dei millesimi. Non si guarda al tempo durante i test, ma la seconda giornata di collaudi della MotoGp sul tracciato malese di Sepang ha offerto un interessante duello cronometrico che ha visto Marc Marquez davanti a poche ore dalla conclusione. Il pilota della Repsol Honda, che ha girato anche con una RC213V dotata di nuove appendici aerodinamiche, ha firmato la temporanea migliore prestazione in 1'59"730 (al 51esimo dei 55 giri totalizzati), scavalcando di appena due millesimi Andrea Dovizioso. Il forlivese, che ha completato appena 26 giri, ha confermato la bontà della Ducati GP18, girando su un passo molto costante. Non è stato ancora migliorato il riferimento assoluto di 1'59"427, fatto segnare domenica da Dani Pedrosa (lunedì ottavo).

Sorride anche Valentino Rossi, terzo con la sua Yamaha M1 a 36 millesimi da Marquez. Completano la top five la Ducati Pramac GP17 di Jack Miller e l'altra Ducati ufficiale di Jorge Lorenzo, col maiorchino staccato di 265 millesimi, crono ottenuto al 29esimo dei 30 passaggi completati. Da segnalare la brutta caduta, alla curva 4, del portacolori della Ktm Pol Espargaro. Lo spagnolo è stato trasportato al centro medico del circuito per accertamenti: fortunatamente nessuna conseguenza fisica, ma prove concluse anzitempo. Continua a lavorare sul passo, elettronica ed erogazione del motore Maverick Vinales, undicesimo con l'altra Yamaha ufficiale davanti alla Ducati Pramac di Danilo Petrucci.