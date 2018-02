MotoGp, primi test in Thailandia. E la Ducati porta al debutto la nuova carena

Inizia con un'importante novità la tre giorni di test MotoGp in Thailandia. Sul tracciato di Buriram Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo hanno portato al debutto una nuova carenatura della Desmosedici GP18, con la quale il forlivese e lo spagnolo disputeranno il campionato mondiale 2018. Il nuovo profilo aerodinamico, che riprende un concetto già visto sulle Yamaha di Valentino Rossi e Maverick Vinales, presenta ali meno pronunciate rispetto alla versione vista in Malesia ed adottata principalmente da Lorenzo. La nuova carena si potrà inoltre trasformare montando o smontando le appendici sostituendo solo la parte inferiore del cupolino.

La giornata di venerdì ha rappresentato per i piloti della top class un primo approccio col traccia thailandese, che ha già ospitato due edizioni del mondiale Superbike. A stampare la migliore prestazione è stato Cal Crutchlow con la Honda del team di Lucio Cecchinello in 1'30"797, precedendo di appena 12 millesimi la Suzuki di un ispirato Alex Rins. Terzo crono (1'30"912) per Marc Marquez (Honda Repsol), appena 33 millesimi più rapido di Dovizioso. Per il forlivese ben 60 giri ed un nuovo telaio oltre alla valutazione delle rinnovate carene portate dalla casa di Borgo Panigale. Seguono Dani Pedrosa, Danilo Petrucci, Jack Miller, Valentino Rossi, Andrea Iannone e Lorenzo, racchiusi in appena 449 millesimi.

Parola al Dovi

“Quella di Buriram è una pista molto particolare e non è stato facile adattarsi alla sua configurazione - esordisce il forlivese -. Ci sono tre curve che sono dei veri tornanti e poi per il resto è tutta percorrenza. E’ un circuito abbastanza lento per la nostra moto, però è sempre interessante provare dei nuovi tracciati. Sono contento del mio feeling con la moto, siamo andati subito forte e poi ci siamo concentrati nel fare diverse prove, soprattutto con le nuove carene, ma sabato dovremo entrare più nel dettaglio per avere il feedback giusto su queste novità".