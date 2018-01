MotoGp, Dovizioso si gode il caldo dei Caraibi. Poi testa sulla nuova Ducati

Ultimi giorni di relax per Andrea Dovizioso prima di concentrarsi sul 2018 per esser tra i protagonisti alla corsa al titolo. Il forlivese della Ducati ha salutato l'arrivo del 2018 in compagnia di familiari e amici al caldo dei Caraibi, a Le Tobago Cays. "Sono davvero gasato di iniziare questo 2018 dopo aver ricaricato le batterie in questo paradiso", ha scritto "DesmoDovi" a commento di una foto pubblicata su Instagram. Rigenerato e abbronzato, il vicecampione del mondo potrà dedicarsi alla sua nuova fiamma rossa, che Ducati svelerà il 15 gennaio a Borgo Panigale. Dovizioso conoscerà la Desmosedici GP18 nel corso dei primi collaudi invernali che si svolgeranno a Sepang dal 28 al 30 gennaio.

Prima delle meritate vacanze, Dovizioso è stato impegnato in una serie di impegni, anche a Forlì, concedendosi anche a numerose interviste. Nell'ultima, rilasciata al "Corriere della Sera", l'ex campione del mondo della 125cc ha ripercorso il duello con Marc Marquez e parlato del rapporto con Jorge Lorenzo. "Sicuramente lotterà per il titolo, partirà come ha finito la scorsa stagione: veloce. Però fra andare veloci e vincere c’è differenza, vediamo come approccerà questo 2018 - ha detto -. Io e Jorge non ci frequentiamo più di tanto, abbiamo fatto un test a Jerez e finisce lì. Ognuno fa il suo lavoro". Parole al miele per Marquez, al quale ruberebbe "la capacità di non mollare mai".

Il titolo sfumato a Valencia è ancora forte nei ricordi di Andrea: "Ero a una cena di beneficenza assieme ad altri piloti. A sorpresa trasmettono un video con le mie sei vittorie commentate da Guido Meda e Mauro Sanchini. E io come un bambino scoppio a piangere". Ma è giunto il momento di dedicarsi alla nuova stagione: "Sappiamo che cosa dobbiamo migliorare per giocarcela con le superpotenze, Honda e Yamaha. Siamo cresciuti nella gestione dell’elettronica e delle gomme. Ora dobbiamo riuscire a far girare la moto a centro curva come gli avversari, è un limite che abbiamo pagato caro soprattutto a Phillip Island e in certe piste dove non puoi frenare forte".