MotoGp, caso "cucchiaio" chiuso. Dovizioso può festeggiare. Domenicali: "I rivali cerchino di batterci in pista"

Il caso è chiuso. Andrea Dovizioso può festeggiare finalmente la vittoria del Qatar. La Corte d'Appello della federazione motociclistica internazionale ha deciso di considerare valida "a titolo definitivo" il successo nel round d'apertura del Motomondiale sul tracciato di Losail. Il ricorso di Aprilia, Honda, Suzuki e Ktm sulla presunta irregolarità dell'appendice applicata sul retrotreno della Ducati è stato quindi respinto.

I quattro team ricorrenti sostenevano che l'utilizzo del "cucchiaio" fosse consentito solo in caso di pioggia. Il ricorso era stato discusso dalla Corte fin da venerdì scorso, e martedì c'è stata la decisione, diffusa dalla federazione internazionale con una nota sul proprio sito. Un ulteriore ricorso può essere presentato entro cinque giorni alla Corte dell’Arbitrato dello Sport a Losanna.

Commenta l'amministratore delegato di Ducati, Claudio Domenicali: "E' un peccato che per ottenere questo risultato abbiamo dovuto spendere il nostro tempo e denaro con gli avvocati e rivelare ai concorrenti la nostra comprensione circa pneumatici e raffreddamento. Ducati è orgogliosa della sua ingegnosità ingegneristica italiana e della sua capacità di innovare. Molte persone hanno dichiarato le ultime settimane che stavamo imbrogliando. Speriamo che ora stiano in silenzio e cerchino di batterci in pista".