MotoGp, la Ducati celebra il trionfo di Dovizioso: "Straordinario"

Come si può definire la vittoria di Andrea Dovizioso in Qatar? Probabilmente furba. Il forlivese ancora una volta ha battuto Marc Marquez con intelligenza tattica. Lo spagnolo della Repsol Honda, in crisi con le gomme, ci ha provato a buttare giù dal trono il portacolori della Ducati, ma lo 04 non si è arreso, rispondendo con la manovra dell'incrocio, la stessa già vista nei duelli del 2017 in Austria e Giappone e in Qatar nel 2018, per prendersi il gradino più alto del podio. Intelligenza e furbizia, quindi.

"Non c’era modo migliore di iniziare la stagione - commenta il papà della Desmosedici, il direttore generale di Ducati Corse Luigi Dall'Igna -. Complimenti a Dovizioso, che ha fatto una gara intelligente, senza commettere errori, amministrando le gomme e gestendo la situazione fino all’ultima curva, dove ha giocato le sue carte alla perfezione. Grazie anche alla squadra, che ha lavorato duramente tutto l’inverno per farci trovare pronti e competitivi in Qatar. Continueremo con il massimo impegno per consentire ad entrambi i nostri piloti di ottenere altri risultati di prestigio nelle prossime gare".

Per Claudio Domenicali, amministratore delegato di Ducati Motor Holding, "è stata una gara da cardiopalma. Dovizioso è stato straordinario, bissando il risultato ottenuto qui lo scorso anno e riprendendo il discorso dove lo avevamo lasciato a Valencia, vale a dire sul gradito più alto del podio. Questo testimonia il grande lavoro svolto da tutta la squadra durante la pausa invernale. Il livello di competitività della Desmosedici è cresciuto ancora, ma abbiamo anche visto tanti avversari competitivi e siamo solo all’inizio. Dobbiamo restare concentrati e continuare a lavorare sodo, ma sicuramente possiamo dire che la Ducati c’è".