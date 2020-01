Andrea Schiumarini e Enrico Gaspari firmano l'impresa: completata la Dakar 2020

Oltre 7,500 chilometri di polvere, dolore e rally in Arabia Saudita. L'impresa è completata. I forlivesi Andrea Schiumarini e Enrico Gaspari hanno portato a termine l'edizione 2020 della Dakar. "Siamo partiti con un obiettivo e lo abbiamo raggiunto - afferma Schiumarini -. Questa è la cosa più bella che potevamo fare". Il pilota forlivese prosegue nella sua testimonianza: "Abbiamo lottato in ogni momento, in ogni condizione, in ogni tipo di terreno. Non ci siamo arresi di fronte alle avversità e ogni volta abbiamo trovato il modo di ripiegare la situazione verso questo podio, bellissimo e condiviso con tutta la squadra R Team - Ralliart Off Road Italy. Una squadra indispensabile, che come sempre ci ha supportato egregiamente, proprio come lo avete fatto tutti voi da casa. Su quel podio c’eravate tutti voi".