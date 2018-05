Arrampicata, Blocstation ancora ai vertici con 4 titoli di campione regionale combinata

Blocstation ancora ai vertici con quattro titoli di Campione Regionale Combinata. Domenica a Faenza si è concluso con una tappa di “Speed” il Campionato Regionale Emilia Romagna 2018. L'appuntamento ha visto la piccola, ma tosta, Dafne Cimatti (Under 10) conquistare il primo posto che, assieme al bronzo di Bologna, le hanno fatto conquistare il titolo di campione regionale Speed. Ottimo risultato anche per Samuele Piovaccari (Under 18), giunto terzo. Il campionato 2018 non poteva concludersi meglio: Dafne Cimatti, Arianna Mercuriali (Under 14), Nicola Mercuriali (Under 18) e Caterina Merendi (Under 20) si sono laureati campioni regionali nella categoria "Combinata" (Boulder, Lead e Speed) 2018 Emilia Romagna. Sono otto gli atleti Forlivesi della Blocstation che sono riusciti a qualificarsi per la fase Nazionale. I Campionati Italiani Giovanili 2018 si terranno 1-2-3-giugno e il 7-8-9-10 giugno ad Arco di Trento. Si tratta di Dafne Cimatti, Filippa Baffari, Arianna Mercuriali, Ludovica Merendi, Samuele Piovaccari, Nicola Mercuriali, Caterina Merendi e Francesco Zavoli.