Arrampicata, emozioni ad Arco di Trento per la Blocstation Forlì

Emozioni per il Blocstation Forlì in occasione del Campionato Italiano Under 14 che si è disputato lo scorso weekend ad Arco di Trento. Arianna Mercuriali ha conquistato la dodicesima posizione nella categoria Boulder, mentre Filippa Baffari è giunta ottava nella Lead e Dafne Cimatti è arrivata settima nella categoria Boulder under 10 ed undicesima nella Leader. Hanno partecipato 346 atleti dagli 8 ai 13 anni (174 maschi e 175 femmine), giunti da tutt'Italia.