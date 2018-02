Arrampicata, otto medaglie per l'Acsd Blocstation alla prima del campionato regionale

Buon esordio per l'Acsd Blocstation di Forlì al Campionato Regionale di arrampicata. Lo scorso weekend sono stati impegnati a Modena 14 atleti mercuriali tra settore Giovanile e Senior, portando a casa otto medaglie. Filppa Baffari (Under 10), Arianna Mercuriali (Under 14), Nicola Mercuriali (Under 18) e Caterina Merendi (Under 20) hanno acquistato la medaglia d'oro, mentre Dafne Cimatti (Under 10), Francesco Zavoli (Under 20) e Nicola Mercuriali (Senior) l'argento. Medaglia di bronzo per Caterina Merendi nei Senior. Ottimo esordio in gara delle giovanissime Emma Bartolucci (Under 10) e Stefania Freri, che hanno concluso la gara con una decima posizione. Da segnalare anche il quarto posto di Luca Maltoni. In gara anche Enrico Freschi (Senior), Lorenzo Tassani (Senior), Samuele Piovaccari (Under 18) e Gianluca Ambrosini (Senior). L'Acsd Blocstation ha sede dal 2009 in via Monte Santo.