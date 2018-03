Arrampicata sportiva, quattro titoli regionali per la Blocstation

Sabato e domenica si è tenuta a Reggio Emilia la seconda tappa del Campionato Regionale Emilia Romagna di arrampicata sportiva (categoria boulder), dove venivano assegnati i titoli di campione regionale boulder. Gli atleti della Blocstation acsd si sono aggiudicati 4 titoli di campione regionali. Hanno conquistato il titolo di campione regionale Boulder Dafne Cimatti (categoria U10), Arianna Mercuriali (categoria U14), Nicola Mercuriali (categoria U18) e Caterina Merendi (categoria U20). Ottimo risultato anche per Nicola Mercuriali, che ha conquistato la medaglia di bronzo. Filippa Baffari (U12) non è riuscita a duplicare il primo posto conquistato nella prima tappa, classificandosi quarta. Hanno gareggiato anche Eleonora Vignazia, Stefania Freri, Anita Pezzi, Ludovica Merendi, Sebastiano Pampiglione, Samuele Piovaccari, Francesco Zavoli, Gianluca Ambrosini ed Enrico Freschi. Prossima tappa di campionato è fissata per il 7-8 aprile a Bologna, con il campionato regionale difficoltà Lead.