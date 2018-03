Arriva la Fortitudo, sale la febbre da derby: riparte la prevendita dei biglietti

E’ partita martedì mattina la prevendita per la partita tra Unieuro Forlì e Consultinvest Bologna, in programma domenica alle 18 all’Unieuro Arena. I biglietti sono in vendita nella sede della Pallacanestro Forlì 2.015, in viale Corridoni 10, fino a a venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19, sabato dalle 8.30 alle 12.30. Resta al momento sospesa la vendita online e ai residenti della provincia di Bologna.

I prezzi

Parterre Gold Intero: 50 euro, Ridotto Over 65: 45 euro, Under 19: 35 euro, Under 12: 25 euro.

Parterre Numerato Intero: 35 euro, Over 65: 32 euro, Under 19: 25 euro, Under 12: 17 euro, Under 8: 10 euro, Universitari: 15 euro.

Parterre Low Cost: Intero 25 euro, Over 65: 23 euro, Under 19: 18 euro, Under 12: 12 euro, Under 8: 8 euro, Universitari: 12 euro.

Anello Verde Intero: 17 euro, Over 65: 15 euro, Under 19: 12 euro, Under 12: 8 euro, Under 8: 5 euro, Universitari: 8 euro.

Anello Giallo Intero: 12 euro, Over 65: 11 euro, Under 19: 8 euro, Under 12: 6 euro, Under 8: 3 euro, Universitari: 5 euro.

Settore Ospiti Intero: 12 euro, Under 12: 6 euro.