Arriva la Romagna Ultra Race: una grande sfida in bicicletta che scatta da Forlì

Arriva a Forlì la Romagna Ultra Race, la prima gara di ultracycling in Emilia Romagna con partenza e arrivo dal velodromo G. Servadei.

Romagna Ultra Race, in programma nel weekend del 1 e 2 giugno 2019, non è solo una sfida sportiva, è un viaggio interiore, una prova contro sé stessi alla ricerca di un nuovo panorama, di un nuovo limite, di una nuova fatica, insieme alla propria inseparabile bicicletta.

La gara è nata dall’idea di Ivano Incensi, disegnatore del percorso, direttore ed organizzatore della corsa insieme a Paolo Pistelli. Dopo un pomeriggio di preparazione (venerdì 31 maggio) la prima edizione prende il via il 1° giugno e presenta due percorsi: RUR 310 e RUR 550.

Romagna Ultra Race 310 è un percorso di 310 km con circa 7.000 metri di dislivello e 16 salite da affrontare fino all'arrivo di Passo Peschiera.

Romagna Ultra Race 550 è il percorso lungo, di circa 550 km, con 14.000 metri di dislivello e 32 salite complessive da affrontare, fino all'ultimo strappo che porta al traguardo della Rocca delle Camminate di Predappio.

PROGRAMMA DELLA CORSA

Venerdì 31 maggio

– dalle 15.00 alle 18.00 controllo bici e auto di supporto

– from 15.00 to 18.00 check bike and support car

– dalle 18.00 alle 19.30 briefing

– from 18.30 to 19.30 briefing

Sabato 1 giugno

– 9.00 partenza del primo ciclista, partenze ogni 3 minuti

– 9.00 start first cyclist, departures every 3 minutes

Domenica 2 giugno

– dalle 11.00 attesa dei primi concorrenti

– from 11.00 waiting for the first cyclists

– 15.00 premiazioni

– 15.00 awards

Per ulteriori informazioni: www.romagnaultrarace.it