Arti marziali, pioggia di medaglie a Parigi per i forlivesi del Bodhi Dharma

Anche il Bodhi Dharma - Arti Marziali e Yoga di Forlì ha partecipato ai campionati del mondo di xiang bo, shuaijiao e shou bo a Parigi. Il bilancio della Nazionale Italiana è di 8 medaglie d'oro, altrettante d'argento e tre di bronzo. Sono saliti sul podio Ilenia Barzagli (un oro in xiang bo, un oro in shuai jiao e un oro in Sshou bo), Nicola Barzagli (un argento in xiang bo, un oro in shuai jiao ed un argento in shou bo), David Bertassi (un bronzo in xiang bo), Elia Biffi (un oro in xiang bo e un oro in shuai jiao), Alessandro Cardelli (un argento in xiang bo, un argento in shuaijiao e un argento in Shou bo), Kris Cipriani (un oro in shuaijiao e un oro in Shou bo), Alessandro Conti (un argento in xiang bo), Riccardo Ferrari (un argento in xiang bo e un argento in shuaijiao) e Carlo Luccherini (un bronzo in xiang bo e un bronzo in shou bo).