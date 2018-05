Asia Vitali regala il 14esimo titolo regionale al Circolo Schermistico Forlivese

Il quattordicesimo titolo tricolore per il Circolo Schermistico Forlivese arriva da Riccione dove Asia Vitali conquista una splendida vittoria nel Campionato Italiano U14 di spada categoria giovanissime. La giovane e talentuosa spadista forlivese, che non ha avuto rivali in grado di impensierirla durante tutta la gara, si è imposta con facilità in finale sulla torinese Zogno con un netto 10-5. La società forlivese ha schierato nella manifestazione giovanile riccionese, otto categorie ammesse, ben 29 atleti tra maschie femmine tutti nella spada con risultati estremamente lusinghieri.

Oltre alla vittoria della Vitali ci sono stati il secondo del campione uscente Leonardo Cortini nei giovanissimi fermato al fotofinish 10-9, i terzi di Alessandro Palazzi negli allievi, di Mattia Gondolini sempre nei giovanissimi che ha perso la semifinale con il compagno Cortini e di Maria Chiara Testa nelle bambine. A questi va aggiunto il bel quinto posto di Tommaso Vasumi nei ragazzi. Durante le gare di Riccione i ragazzi sono stati seguiti a fondo pedana dallo staff tecnico del Circolo: i maestri Igor Efrosinin e Michele Mazzetti nonché gli Istruttori Judit Donca, Alexei Efrosinin, Oleg Mischenko, Iulius Spada.