Unieuro, un ko che non ammette repliche. A Piacenza non basta un ottimo Marini

L'Unieuro Forlì non approfitta del ko di Udine contro Cagliari e perde malamente contro l'Assigeco Piacenza. La squadra di coach Giorgio Valli si è lasciata sfuggire l'ennesima occasione per agganciare il quinto posto alla vigilia di un tris di partite proibitive. Non sono bastati i 17 punti di Lawson e Marini per mettere ko la compagine di Simone Lottici. Domenica da dimenticare sotto il profilo difensivo; Unieuro nervosa e solo a sprazzi capace di tenere testa agli emiliani. Dall'altra parte Formenti, Ogide, Sabatini e Murry hanno fatto il diavolo a quattro: risultato 88 a 78.

Parte subito forte Piacenza, con 4 punti di Sabatini e due di Ogide a rispondere al canestro iniziale di Lawson. Giachetti e Murry firmano un botta e risposta dai 6.75 col parziale dopo 3' di 8-5. Entrambe le compagini cercano il tiro dalla distanza senza fortuna. Marini c'è, gli americani meno, e da vita ad un duello a distanza con Ogide: il numero 13 fa sette punti di fila e porta con Johnson Forlì avanti dopo 8'43 (14-16) dopo una schiacciata di Diouf. Il primo quarto va in archivio sul 16-19 con tre liberi, uno di Marini e due di Donzelli.

Inizio di secondo quarto a forza 5 per la squadra di coach Valli una tripla di Johnson e conclusione nel colorato di Donzelli. Ma Piacenza ci mette poco a ricucire il gap, portandosi sul 25-26 (7-7). Lawson scuote Forlì con una tripla, seguito dal centro di Oxilla per il nuovo +6. I padroni di casa non lasciano scappare i mercuriali: Sabatini e Formenti completano la rimonta e dopo 7'35 il tabellone indica 36-36. La sfida è molto nervosa e fallosa, con tiri forzati da ambo le parti. Nel finale un libero di Marini ed una tripla di Donzelli riportano l'Unieuro torna sul +4. Il primo tempo si chiude sul parziale di 36-40, con i biancorossi con una percentuale al tiro del 53.6%.

Il terzo quarto comincia nel segno di Piacenza. Forlì continua nel trand falloso, Sabatini, Murry e Ihedioha non perdonano: 6-0 e partita e piacentini nuovamente avanti. Stoppa la striscia consecutiva emiliana Giachetti, riportando i mercuriali nuovamente avanti con una conclusione dalla distanza. Anche Lawson centra la sua seconda "bomba" del match, rispondendo a Sabatini per il 46-48. Forlì si spegne, la difesa fa acqua, mentre Piacenza è micidiale: 10-0 con una serie di triple di Formenti e Murry. Marini interrompe la serie negativa forlivese con una bomba, ma la risposta dai 6.75 è di Ogide per il 62-51 (26-11). Una tripla di De Laurentiis nel finale tiene i mercuriali a 8 lunghezze dagli emiliani.

L'inizio di ultimo quarto canta Forlì: Bonacini battezza la prima bomba, Johnson va a ruota e completa la rimonta. 8-0 e perfetta parità. Entrambe le squadre litigano col canestro e dopo una lunga sequenza di errori Piacenza trova il nuovo allungo con una tripla di Formenti e due liberi di Ihedioha. Il botta è risposta è dalla distanza tra Formenti e Lawson, poi la squadra di Lottici scappa a +10 trascinata da Murry, Ogide e Formenti, assicurandosi così la vittoria. Finisce 88-78 (ultimo parziale 26-24).