Assoluti di nuoto, Scozzoli show: primato italiano nei 50 rana

Fabio Scozzoli è stato tra i protagonisti agli Assoluti di nuoto che si sono svolti a Riccione. Dopo essersi migliorato nei 100 rana col crono di 59"33, il forlivese ha migliorato il primato italiano nei 50, stabilendolo in 26”73, il sesto crono mondiale di tutti i tempi e terzo in Europa. "Sono molto contento perché è frutto di un lavoro che continua dopo l’anno scorso - ha dichiarato Scozzoli -. Non è sempre facile migliorarsi, né facile confermarsi, però nell’ultimo periodo ho trovato sensazioni migliori e crescenti. Ho quasi 30 anni, ma penso di aver dimostrato che anche a questa età si può ancora dare tanto”.