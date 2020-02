Atleti da tutt'Italia a Forlì per uno stage col campione mondiale di kickboxing Chingiz Allazov

Sabato 29 febbraio si svolgerà uno stage di kickboxing con il 14 volte campione del mondo Chingiz Allazov. A partire dalle 14:30 il palazzetto Viroli di via Baldraccani attenderà atleti provenienti da ogni parte d'Italia per partecipare all'evento alla presenza dell'iridato bielorusso. Lo stage avrà una grossa risonanza a livello nazionale e gli addetti ai lavori sicuramente avranno un'occasione da non lasciarsi scappare, anche perché unica tappa in Italia sarà Forlì.

Saranno presenti tra i più forti professionisti del settore attualmente in attività nelle migliori promotion italiane ed estere, tutto sotto la supervisione del direttore tecnico Massimo Mariani della sezione di K-1 Kickboxing dell'Edera di Forlì. Realtà nata poco meno di 4 anni fa che conta oltre 70 iscritti e che opera in prima linea nell'organizzazione di Stage con grandi professionisti e Fighter italiani ed esteri. E' attesa la presenza del vicesindaco Daniele Mezzacapo. Per informazioni e prenotazione è possibile contattare Mariani al numero 3275796799.