Atletica, al Gotti la seconda prova regionale dei Campionati Italiani di Società Assoluti su pista

Sabato e domenica al campo sportivo di atletica Carlo Gotti, si disputerà la seconda Prova Regionale dei Campionati Italiani di Società Assoluti su Pista. La manifestazione, organizzata dall’Edera Atletica Forlì, è fra quelle inserite nel calendario degli eventi programmati nell’anno in cui Forlì è Città Europea dello Sport e ha ottenuto il patrocinio del Comune di Forlì. Il programma tecnico si sviluppa in due giornate e prevede la partecipazione di oltre 1200 atleti provenienti dalle migliori società della regione, ciascuna delle quali concorrerà a contendersi il pass per le finali nazionali, previste il 23 e 24 giugno prossimi. Fra i partecipanti anche Martina Fedriga, forte allieva dell’Edera Atletica, al rientro dal 7° posto ottenuto a Palermo nella finale nazionale studentesca di lancio del Disco con la maglia dell’Istituto Tecnico Economico Carlo Matteucci.