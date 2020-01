Atletica, al via la stagione agonistica indoor: primi hurrà per la Libertas Forlì

E' iniziata la stagione agonistica indoor del 2020 e già gli atleti biancorossi della Libertas Atletica Forlì portano a casa successi e titoli. Domenica ad Ancona il discobolo-pesista Giovanni Benedetti alla prima gara dell’anno ha spinto il peso da 7 chili per tre volte oltre i 13 metri e per tre volte meglio del suo personale, miglior misura 13.36 metri che gli è valsa una bella carica di adrenalina per i prossimi Campionati Italiani Promesse Indoor in programma sempre ad Ancona ai primi di febbraio e dove l’obiettivo è classificarsi nei primi otto d’Italia.

A Padova, sede out dei Campionati Regionali di Prove Multiple Allievi di entrambe le regioni, Daniele D’Acapito, primo anno di categoria, un bel fisico che da grande vuole diventare decatleta, alla sua prima esperienza multipla nel settore assoluto e ancora grezzo di tecniche ha fatto vedere quanto vale. Cinque gare fatte in un'unica giornata (una gara tecnica veloce, i 60 ostacoli, un lancio di forza, il peso, due gare di salto, il lungo e l’alto e la gara finale che fa stramazzare a terra tutti i decatleti del mondo, la gara di resistenza che in questa indoor è di ‘soli’ 1000 metri). Daniele si è difeso negli ostacoli ed è stato fra i migliori nel peso. Ha sbaragliato il lungo, mentre ha pasticciato nell’alto. Alla fine il punteggio più alto degli atleti dell’Emilia Romagna è stato il suo, portando a casa il titolo e la medaglia di Campione Regionale.

Nella foto Daniele D'Acapito