Atletica, alunni protagonisti della Fase Provinciale dei Campionati Studenteschi

Salto in alto e salto in lungo, lancio del peso e del disco, 100 e 400 metri, 110 ostacoli, 1000 metri ed infine la staffetta 4x100. Queste sono le gare della Fase Provinciale dei Campionati Studenteschi di atletica che si sono svolti nella pista di Cesena mercoledì. Il regolamento prevede almeno un atleta per gara, costringendo le scuole partecipanti a coprire tutte le discipline, pena l’esclusione dalla classifica. Sarebbe difficile per una società di atletica, figuriamoci per una scuola. Ma non per l’Istituto Tecnico Saffi-Alberti di Forlì che forte dei test attitudinali di potenza, reattività e resistenza effettuati in tutte le classi (più di 700 alunni), riesce nell’impresa storica di battere l’altrettanto agguerrita concorrenza delle migliori scuole superiori della provincia di Forlì e Cesena.

Si arriva all’ultima spettacolare gara della staffetta con tre scuole di Forlì a contendersi l’ambitissimo titolo di Campione Provinciale 2018 che vale l’ambita ammissione alla fase regionale. La classifica finale piazza gli Allievi dell’Istituto Tecnico Saffi-Alberti al primo posto con le vittorie di Francesco Amici nel lancio del disco e di Gianmarco Monti nei 400 metri, secondi classificati Andrea Popa nel salto in alto, Giacomo Scaglioni nei 100 metri e la staffetta 4x100 metri, terzo classificato Diego Bravetti nel lancio del peso, quarti classificati Andrea Lotti nei 110 ostacoli e Alberto Ciucchi nel salto in lungo e quinto classificato Ibrahim Mabrouk nei 1000 metri. L’Istituto Tecnico Saffi-Alberti vince la classifica finale e va ad aggiungersi ai successi del basket e al tennis tavolo di un’annata indimenticabile. Seguono in classifica i ragazzi dell’ITI Marconi di Forlì, il Liceo Scientifico di Forlì, l’IT Garibaldi-Vinci di Cesena, l’ITE Serra di Cesena e l’ITE Matteucci di Forlì. Alla fase regionale passano anche le ragazze dell’IT Garibaldi-Vinci di Cesena, secondo il Liceo Scientifico di Forlì e terze le ragazze dell’ITE Matteucci di Forlì.