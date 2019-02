Atletica, due debuttanti a livello nazionale per l’Edera Atletica Forlì

Sabato e domenica ad Ancona si svolgeranno i Campionati Italiani Indoor per le categorie Allieve e Allievi a cui parteciperanno Alisea Succi e Myral Greco, due ragazze dell’Edera Atletica che hanno ottenuto il diritto di partecipare grazie alle recenti prestazioni. Succi è una velocista che vanta il tempo di 8”06 nei 60 metri piani ed è cresciuta nel settore giovanile della società forlivese. Attualmente è allenata da Giuliana Spada che dall’inizio della stagione indoor sta raccogliendo soddisfazioni dal suo gruppo di specialisti delle gare veloci. Greco invece è una ragazza che vive a Rimini, ma che da quest’anno si è tesserata con Edera Atletica per essere seguita dal tecnico del mezzofondo Gianni Lacerenza. Myral si cimenterà nei 1500 piani che ha corso per la prima volta qualche giorno fa in 4’49” dimostrando di essere una promettente mezzofondista oltre che una triathleta di interesse nazionale a livello giovanile.