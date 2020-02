Atletica, buon piazzamento per la Libertas ai Campionati italiani indoor

Al Palaindoor di Ancona, palcoscenico dei migliori talenti dell’atletica italiana, ancora un bel piazzamento per la giovane società forlivese la Libertas Atletica. L’eclettico lanciatore Giovanni Benedetti, 22 anni, si è classificato nono ai Campionati Italiani Indoor Promesse nel lancio del peso con la misura di 12.70, a soli 9 centimetri dalla qualificazione per la finale a otto atleti che gli avrebbe permesso di effettuare ulteriori tre lanci. Un’occasione sprecata perché, con un personale di 13.36 fatto sulla stessa pedana, un mese fa gli avrebbe dato la possibilità concreta di guadagnare qualche posizione. Buon pesista ma anche ottimo discobolo: la settimana scorsa, a Bastia Umbra, ha allungato il suo personale a metri 44.22 e attualmente occupa la sesta posizione nella classifica italiana della categoria promesse, che gli permetterebbe di qualificarsi per la finale nazionale dei Campionati Italiani Invernali di lanci lunghi in programma a Lucca il 7-8 marzo.