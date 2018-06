Atletica, buone prestazioni per le "ederine" ai Campionati Italiani Allievi e Allieve

Continua l’attività a livello nazionale per Eedera Atletica Forlì che lo scorso weekend è stata rappresentata ai Campionati Italiani Allievi e Allieve, riservati ai nati nel 2001 e 2002, da tre ragazze allenate dai tecnici sociali Fabrizio Renzi e Giuliana Spada. Anna Spada, reduce da una brillante stagione indoor che l’ha vista tra le prime 8 allieve d’Italia, attualmente in ripresa agonistica dopo un infortunio, con sole 3 settimane di allenamenti ha concluso la gara dei 400 piani in 59”02, sopra i suoi usuali standard, ma ha dimostrato di essere pronta per un finale di stagione molto interessante, dopo la brillante conclusione dell’anno scolastico con la media del 9,58 al Liceo Classico. Due gare e doppio primato personale per Lolà Solfrini con 15”89 nei 100 ostacoli e 1’07”25 nei 400 ostacoli; si tratta di un’atleta che nonostante la giovane età dimostra già una notevole personalità che fa ben sperare per il futuro. Infine lusinghiera prova della più giovane del terzetto Martina Fedriga che con 31,95 ha migliorato il proprio record personale nel lancio del disco dimostrando di non aver timori al suo primo vero campionato italiano, dopo i precedenti del criterium nazionale cadette 2017 e della finale nazionale degli studenteschi 2018, conclusa al 7° posto.