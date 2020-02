Atletica, cinque record personali per Francesco Amici nei Campionati Italiani Junior

Sabato e domenica si sono svolti i Campionati Italiani Junior di prove multiple nell’impianto indoor di Padova. A contendersi l’ambitissimo titolo si sono cimentati i migliori 24 specialisti della disciplina, fra i quali anche Francesco Amici alla sua quinta partecipazione ai campionati italiani giovanili. In realtà la sua presenza è stata in forse fino all’ultimo minuto per via di ricorrenti risentimenti muscolari che non gli hanno consentito di prepararsi adeguatamente per la gara.

Tra l’altro il giovane decatleta della Libertas Atletica Forlì veniva da un 2019 costellato di continui infortuni proprio in occasione delle ultime edizioni dei campionati italiani indoordi eptathlon sempre a Padova e outdoor di decathlon a Mantova. Il timore di un nuovo stop non gli hanno consentito di esprimere al meglio le sue potenzialità nelle due gare di esordio (60 metri e il salto in lungo), ma di gara in gara ha preso confidenza con la pista, concludendo le prove multiple con 5 record personali ed un prestigioso 12esimo posto con punti 4433. Questi i risultati: 7”47 nei 60 metri; salto in lungo 6,06 metri; 11,23 metri lancio del peso; 1,71 metri salto in alto; 8”90 60 metri ostacoli; 3,60 metri nel salto con l’asta; 2’55”10 nei 1000 metri.