Atletica, dopo il lockdown tornano le competizioni al campo Gotti

Dopo la ripresa degli allenamenti al campo di atletica "Gotti", ripartono anche le competizioni agonistiche. Pur con mille difficoltà, Edera Atletica Forlì ha risposto positivamente alla richiesta del Comitato Regionale Fidal per organizzare una delle prime manifestazioni agonistiche di atletica leggera in regione, dopo il lungo lockdown. L’appuntamento è quindi mercoledì pomeriggio alle 18.30. Poche le prove in programma a causa della severa normativa in vigore: i più giovani, della categoria cadetti (under 15), correranno i 300 metri, mentre la categoria assoluta si cimenterà sui 100 e 400 metri. Previsto anche il getto del peso femminile e il salto in lungo maschile.

