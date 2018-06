Atletica, i colori dell'Edera ai "Campionati Italiani Allievi e Allieve"

Dopo il ritorno in grande stile dell’atletica al Campo Gotti di Forlì con il Campionato di Società Assoluto organizzato dalla società forlivese, l’Edera Atletica sabato e domenica avrà l’onore di vedere i propri colori presenti ai "Campionati Italiani Allievi e Allieve" a Rieti. Alla manifestazione che laureerà i migliori under 17 d’Italia, l'Edera Atletica sarà rappresentata da tre atlete che hanno realizzato i risultati utili alla partecipazione. Anna Spada correrà i 400 metri piani, Lolà Solfrini i 100 metri ostacoli, nonché i 400 ostacoli, mentre Martina Fedriga si cimenterà nel lancio del disco. Le tre atlete sono il prodotto del vivaio forlivese che comprende attualmente oltre 300 atleti ed atlete impegnati in tutte le specialità dell’atletica leggera.