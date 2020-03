Atletica, i ragazzi della Libertas pronti per i Campionati italiani invernali di lanci

Sono trascorsi due mesi dall'inizio della stagione agonistica 2020 e la Libertas Atletica Forlì, al quarto anno dalla sua fondazione, continua a mietere successi e partecipazioni di prestigio. Proprio in questi giorni la Fidal ha diramato l’elenco ufficiale dei partecipanti ai Campionati Italiani Invernali di lanci che avranno luogo nel prossimo weekend a Lucca. Si tratta di una manifestazione che consente ai migliori otto specialisti di ogni categoria di contendersi l’ambito titolo di Campione Italiano rispettivamente nel disco, giavellotto e martello, lanci che per ovvie ragioni non possono far parte del programma indoor.

Nelle gare di selezione effettuate nei mesi di gennaio e febbraio, tutti i lanciatori hanno migliorato i record personali inserendosi di prepotenza nell’élite italiana che, come mai era accaduto, si tinge dei colori bianco-rossi della Libertas incrementando un palmares che di anno in anno sta diventando davvero invidiabile. E non poteva essere diversamente, perché alla guida dell’area tecnica (e non solo) della nuova società è Giuliana Amici, che con i suoi allievi si sta imponendo nel panorama nazionale come una vera e propria scuola lanci dove il giavellotto, per tradizione, rimane la specialità che dal dopoguerra ha sfornato continuamente atleti di interesse nazionale.

Gli atleti

Tra i protagonisti c'è Francesco Bertozzi, 21 anni categoria promesse nel giavellotto, che occupa la quarta posizione con 60.49 metri. Misura di valore nazionale ottenuta con tanta determinazione e convinzione, soprattutto se si considera che la prestazione è stata ottenuta dopo un grave infortunio al tendine di Achille poco più di un anno fa. Questa misura lo inserisce fra i migliori giavellottisti under 23 d’Italia consentendogli di partecipare sia ai Campionati Italiani di categoria a Grosseto, ma soprattutto ai suoi primi Campionati Italiani Assoluti in programma a fine giugno a La Spezia.

Ci sarà anche per Matteo Castelvetro, 21 anni categoria promesse nel giavellotto, che occupa la sesta posizione con 57.36 metri. Un potenziale tutto da scoprire per l’atleta della Libertas che si è notevolmente migliorato negli ultimi due anni e in attesa di una consacrazione definitiva ai Campionati Italiani Promesse di giugno a Grosseto. Tra gli otto specialisti c'è anche Giovanni Benedetti, 22 anni, categoria promesse nel lancio del disco, che occupa l’ottava posizione 44.26 metri. Già nono ai recenti Campionati Italiani indoor di febbraio nel lancio del peso, a Lucca tenterà di migliorare ulteriormente il suo personale per assicurarsi un ruolo da protagonista ai Campionati Italiani Promesse di giugno a Grosseto, dove avrà l’imbarazzo della scelta ‘rara’ avendo il minimo di partecipazione in tre lanci, disco, peso e giavellotto ma dove per regolamento potrà gareggiare in due.

Completano il gruppo Libertas dei giavellottisti sorprendente e per certi aspetti unico in Italia, Alessandro Sansoni, categoria senior con un personale di metri 65.24 atteso al rientro dopo un infortunio al ginocchio, lo stesso Benedetti, "categoria promesse" con metri 53,75 minimo per i Campionati Italiani di giugno a Grosseto, il decatleta Francesco Amici con 52.56 metri, che ha ottenuto il minimo per partecipare ai Campionati Italiani Junior under 19 sempre a Grosseto. Stanno crescendo Edoardo Giunti (45,50) e Gianmaria Casamenti (42,96) entrambi della categoria promesse.