Atletica, il giavellottista junior Francesco Bertozzi in finale ad Agropoli

La pista blu di Agropoli (Salerno) porta bene ai nostri atleti romagnoli. Dopo la bella notizia di Sofia Zanotti forlimpopolese, miglior saltatrice in lungo della qualificazione arriva in tarda serata un altro passaggio in finale di un altro forlivese doc. Il giavellottista junior Francesco Bertozzi della Libertas Atletica Forlì, che vanta un personale di metri 56.04, ha passato il turno con un semplice lancio di metri 51.54. L'obiettivo di Francesco, che è un grande agonista in pedana, è fare meglio dell'ottavo posto dell'anno passato. La finale a 12 del giavellotto juniores è sabato alle ore 13.30.