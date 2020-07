Atletica, il settore giovanile dell'Edera riparte col botto dopo il blocco imposto dal covid

E' ripartita l’attività giovanile dopo la pausa covid con tre gare in pochi giorni. A Forlì, l’8 luglio, ottimo risultato nei 300 cadetti per Luca Marsicovetere, che ha vinto in 37”53, migliorando il record personale e sfiorando il minimo per i campionati italiani cadetti. Nella stessa gara, Michele De Meio con 39”51, Giulio Rosetti con 40”07 e Dario Collura con 41”43 hanno migliorato il loro record personale. Nei 300 metri cadette, Giada Donati si è piazzata al primo posto con 42”87, record personale, a meno di un secondo dal minimo per i campionati italiani.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Menzione particolare va all’allenatrice di questo ottimo gruppo giovanile, l’ex campionessa di mezzofondo, Judit Varga e mamma di Giada. Ottimo secondo posto per Athena Cipolla col record personale di 43”61, allenata da Benedetta Tolomei e Francesca Del Zozzo. Due giorni dopo, l’ 11 luglio, si tornati in gara, ma a Cesena; De Meio ha conquistato un ottimo secondo posto negli 80 metri con 9”97, mentre negli 80 metri femminili, Donati è arrivata terza con 11”09. Nella stessa giornata l’eclettica Donati è ha conclusa quarta nel salto in lungo con 4,76 metri, davanti ad Agnese Lanzi con 4,50 metri, in una gara disturbata dal forte vento contrario. Domenica scorsa, invece, grande prova a Rieti, dove Donati ha stravinto un 1000 metri di alto livello nel tempo di 3’04”72, ad un soffio dal minimo per i campionati italiani.