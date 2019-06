Atletica, l'Edera Forlì ai Campionati Italiani Juniores

Rieti ospita questo weekend i Ca mpionati Italiani Juiniores di atletica leggera a cui parteciperanno 8 atleti forlivesi che sono riusciti ad ottenere la qualificazione. Edera Atletica sarà quindi rappresentata da Anna Spada che parte come atleta di punta della squadra essendo accreditata del 6° tempo sia sui 400, sia sui 200 piani, rispettivamente con 57”54 e 25”39. Nei 400 ostacoli sarà al via Lolà Solfrini che si è qualificata grazie al tempo di 68”07. Sesto tempo di qualificazione anche per la staffetta 4x100 maschile che è composta da Filippo Samory, Riccardo Fabbri, Nicolò Valgimigli e Andrea Fabbri che recentemente hanno ottenuto il tempo di 44”31. Al via col 7° tempo di qualificazione anche una promettente staffetta 4x400 femminile che schiera Anna Spada, Cecilia Amaretti, Giulia Sarasini e Lolà Solfrini . Le atlete e gli atleti della squadra forlivese sono allenati da Giorgio Reggiani, Giuliana Spada e Fabrizio Renzi.