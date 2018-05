Atletica, l'Edera si prepara ai campionati regionali giovanili di prove multiple

Weekend di gare interessantissimo per l'Edera Atletica Forlì alla prima prova dei campionati di società Assoluti di Modena. Tutti gli atleti hanno migliorato i propri primati personali e il risultato di squadra a livello nazionale è ottimo. Due atleti salgono sul podio Anna Spagnoli (terza nei 5000 metri con il tempo di 17.34.22) e Gianluca Gafà Gianluca (terzi nei 400hs con il tempo di 55.36). Tre atleti dell'Edera sono riusciti ad ottenere il minimo per i campionati italiani: Martina Fedriga (lancio del disco con 30,52 metri, campionato italiano allievi), Lolà Solfrini (400 ostacoli con 1.08.06, campionato italiano allievi), Filippo Amaretti (400 ostacoli con 55.80 camp.italiano Promesse). Si aggiungono a Anna Spada, che aveva già il minimo per i 400 metri e a Anna Spagnoli che sabato prossimo a Ferrara correrà i 10mila metri ai campionati italiani assoluti. L'Edera Atletica organizza il 13 maggio, al campo Gotti, i campionati regionali giovanili di prove multiple e la seconda prova del campionato di società assoluto il 26 e 27 maggio. In entrambe le manifestazioni è prevista una folta partecipazione.