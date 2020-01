Atletica, ottime prestazioni per i velocisti dell'Edera ad Ancona

Inizio col botto per gli atleti dell’Edera Atletica che sabato e domenica scorsi hanno gareggiato nel magnifico impianto indoor di Ancona. In particolare nella gare dei 200 metri hanno ottenuto il personale due Junior allenati da Fabrizio Renzi, Anna Spada con il tempo di 26”21 e Pietro Silimbani, con il tempo di 24”36. Per Anna arriva anche l’ottavo posto e la conferma dei progressi come velocista, ottimo viatico per le future prove sui 400 metri.

Nello sprint puro, i 60 metri, si sono presentati ai blocchi di partenza ben 10 ederini, tutti allenati da Giuliana Spada. Ben 9 di loro hanno ottenuto il proprio personale, ma l’exploit più grande è arrivato dall’Allieva Alisea Succi che in batteria con il tempo di 7”80 ha demolito il record personale, centrando la finalissima e ponendosi in cima alla classifica nazionale di categoria. Per lei poi l’ottavo finale con il tempo di 7”83. Fra i maschi, ottimo l’esordio per la promessa Andrea Fabbri che fissa il crono a 7”04, a soli 4 centesimi dal pass per i Campionati Italiani.