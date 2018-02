Atletica, quattro velociste dell'Edera ai Campionati Italiani Allievi indoor di Ancona

Quattro forti velociste dell’Edera Atletica Forlì il prossimo weekend parteciperanno ai Campionati Italiani riservati alla categoria under 17. Le portacolori della società, Promise Balestri, Lolà Solfrini, Alice Cecchini e Anna Spada, si cimenteranno nella staffetta 4 x 1 giro, o come sarebbe più giusto dire, 4 x 200 metri, dato che la lunghezza della pista al coperto è di 200 metri, anziché 400. Le ragazze partono con tanta voglia di far bene, avendo avuto ottime conferme dalle gare di inizio stagione.

Su tutte Anna Spada, capace di migliorare in poche “uscite” vari record personali, ottenendo così il pass per poter gareggiare alla rassegna nazionale anche come solista, sia nei 60 metri, che nei 400. Spada tuttavia, in accordo con il proprio tecnico Fabrizio Renzi, per poter dar man forte alle amiche staffettiste, ha deciso di scartare i 60 per “dar tutto” nei 400, dove vanta ambizioni da finale.

Un altro atleta Ederino, Cosimo Fazio, coetaneo delle quattro velociste, ha partecipato lo scorso 26 gennaio ai Campionati Italiani nella specialità delle prove multiple, che per decisione degli organizzatori è stata disputata a Padova anziché ad Ancona. Per lui un’ ottima esperienza.