Atletica, Sofia Zanotti ai Campionati Italiani Junior under 20

Sofia Zanotti, 18 anni, nativa di Forlimpopoli, ha partecipato in questo fine settimana ai Campionati Italiani Junior under 20 svoltisi nella splendida cornice del Palaindoor di Ancona. Per l’atleta romagnola che difende i colori dell’Atletica Lugo, già medaglia di bronzo agli Junior del 2018 e allenata dal tecnico di salti della Libertas Atletica Forlì Gabriele Obino, si è trattato della prima gara di stagione, in quanto per un piccolo infortunio non ha potuto cimentarsi in gare precedenti a questo importantissimo appuntamento.

Nonostante quindi un feeling agonistico tutto da ritrovare, la saltatrice in lungo si è comportata molto bene. L’atleta, che vanta un personale all’aperto di 6.05 fatto lo scorso anno, è andata in finale e concluso il Campionato Italiano Junior indoor al sesto posto con 5.66. Il fatto che fosse la prima gara e che durante la stessa Sofia abbia anche fatto un paio di “nulli” decisamente interessanti fanno ben sperare per i prossimi due appuntamenti del programma indoor, ovvero i Campionati Regionali Assoluti di Parma di domenica e i Campionati Italiani Assoluti di Ancona in programma dal 15 al 17 febbraio.