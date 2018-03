Automobilismo, al via il Campionato X30 Challenger: Matteo Nannini subito a podio

Nella pista del South Garda Karting di Lonato si è disputata domenica scorsa la prima prova del Campionato X30 Challenger. Per il forlivese Matteo Nannini è stato un weekend decisamente positivo, archiviato col gradino più basso del podio. Le condizioni del tempo tipicamente invernale con pioggia e freddo hanno costretto team e piloti a continui cambiamenti dei set up per adattarsi ai mutamenti della pista. Tutto questo non ha intimorito Nannini, che ha dato il massimo in ogni condizione, stabilendo il miglior tempo sia nel qarm up che in qualifica, con un distacco di 517 millesimi rispetto al suo primo inseguitore. Il crono gli ha permesso di partire in pole position nella prefinale davanti a 38 partecipanti.

In prefinale la pista era un po’ più asciutta e Matteo ha dominato dal primo all’ultimo giro. In finale una pioggia consistente ha dato più emozione alla gara e la lotta per la prima posizione è stata serratissima, ma nonostante tutto il pilota forlivese è riuscito a dominare e tagliare il traguardo per primo. Purtroppo il contatto con un doppiato ha fatto sganciare il musetto del kart e questo è costato una penalità di 10 secondi che hanno fatto retrocedere il talento mercuriale al terzo posto a gara finita.

Le regole sono molto chiare: se il kart a fine gara ha il musetto sganciato la penalità e di 10 secondi. "Sono molto contento di come sono andato e del lavoro fatto dal team, che mi ha messo a disposizione un kart molto equilibrato in ogni circostanza - ha detto Nannini -. Peccato per il contatto, che mi ha costato la vittoria ma ho dimostrato di essere molto veloce anche in condizioni di poca aderenza, sulla pista ho vinto io, ma le regole vanno rispettate, comunque il terzo posto è ottimo in ottica campionato, ora penso alla prossima".