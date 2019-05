Addio al grande Niki Lauda, il ricordo di Marino Bartoletti: "Il tuo viso ha trovato la levigatezza della sua quiete"

Nel suo ricco bagaglio di ricordi, Niki Lauda merita un capitolo a parte. Marino Bartoletti ha raccontato tra gli anni '70 e '80 le imprese del pilota austriaco, che si è spento all'età di 70 anni. "Troppi ricordi (e alcuni anche troppo intimi) per racchiuderli nelle poche righe di questo pensiero", scrive il giornalista forlivese nella sua pagina Facebook.

"Quel fuoco maledetto che avevi ingoiato più di quarant’anni fa stavolta ti ha presentato il conto - scrive Bartoletti -. E tu, per la prima, o forse la seconda volta in vita tua, hai deciso che era inutile continuare a lottare. Ora il tuo viso - che peraltro hai sempre esibito con sfrontato orgoglio - ha certamente ritrovato la levigatezza della sua quiete. Con te se ne è andato un grandissimo. Fra i più grandi in assoluto. E’ stato un privilegio conoscerti ed apprezzare quell’ironia e persino quella timidezza che quasi sempre riuscivi a mascherare col cinismo".

Conclude il messaggio: "Ora che non devi più recitare la parte del duro non fare kasino con James per favore. E soprattutto non litigare col Drake: perché a modo vostro vi siete voluti un sacco di bene".

Chi era Niki Lauda

Niki Lauda nel corso della sua carriera ha disputato 171 Gran Premi vincendone 25. Nato a Vienna il 22 febbraio del 1949, Lauda vinse tre titoli mondiali come pilota di F1 nel 1975, nel 1977 e nel 1984 con McLaren e Ferrari. Rimase gravemente ustionato in un incidente nel 1976: al Nürburgring, Gran Premio di Germania, la sua auto andò a fuoco, e si salvò grazie al miracoloso intervento dei soccorritori: rimase quasi un minuto intrappolato nell'abitacolo della sua monoposto in fiamme.

Un campione, Lauda, che oltre alla Formula Uno, aveva anche altre grandi passioni come quella del volo. Prima di ritirarsi, il pilota ha lanciato Lauda Air nel 1979, che ha venduto negli anni '90. Nel 2003, ha fondato un'altra compagnia aerea, Niki, che ha venduto ad Air Berlin nel 2011 per riacquistarla nel gennaio 2018 con il marchio Laudamotion e poi venderla successivamente alla compagnia aerea irlandese Ryanair. Negli anni successivi, Lauda divenne un consigliere per la squadra corse della Ferrari, prima di diventare presidente non esecutivo del team Mercedes F1 nel 2012.“