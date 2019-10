Automobilismo, ai forlivesi Roberto Regitori e Piera Bezzi il Memorial Bisulli e il Trofeo Della Romagna

La coppia forlivese formata da Roberto Regitori e Piera Bezzi, al volante di una Autobianchi A112 del Racing Team Le Fonti, si è aggiudicata la trentasettesima edizione del Memorial Bisulli, primi di "Raggruppamento 3", organizzato dall'Hf Club. Il successo - arrivato dopo aver affrontato venti controlli cronometrici, suddivisi in tre prove di abilità di guida - gli ha consegnato anche la vittoria assoluta della prima edizione del Trofeo Della Romagna, composto da otto appuntamenti disputatisi nelle provincie di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini e nella Repubblica di San Marino.

Al secondo posto, primi di Raggruppamento 1, i meldolesi Marco Bentivogli e Genunzio Silvagni, Fiat 124 Spider-Racing Team Le Fonti, secondi in campionato. Terza piazza in solitaria, primo di Raggruppamento 2, per l'aretino Tiziano Casimirri ,Fiat X1/9. A seguire da Rocca San Casciano, Massimo Liverani e Valeria Strada, Morris Minor, terzi di Trofeo della Romagna, che hanno preceduto a loro volta, Rita Magnanini, su Lancia Fulvia Montecarlo, prima fra le donne e prima del "Challenge Lancia Fulvia" vinto da Guido Lenzi Calisti.

Primo del Giro Turistico a percorso ridotto,il santarcangiolese Andrea Parma su Alfa Romeo GT. La manifestazione ha preso le mosse da Piazza Ganganelli a Santarcangelo, per terminare nello stesso luogo, dopo aver affrontato un percorso di una sessantina di chilometri che ha toccato le località di Sogliano al Rubicone, Montegelli, Rontagnano e Montetiffi.