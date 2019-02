Baby talenti crescono, continua la collaborazione tra Edelweiss ed Empoli Fc Academy

L'Empoli calcio alla ricerca di baby talenti a Forlì. Lunedì e martedì il responsbaile tecnico dell'Empoli Fc Academy sarà impegnato in una due giorni per seguire i giocatori dell'Asd Edelweiss Jolly Calcio nati nel 2012 2011,2010,2009, oltre alle categorie pulcini ed esordienti 2008, 2007, 2006 e 2005, che saranno alternate per valutare il lavoro svolto sul campo fino ad oggi e la crescita di tutti i ragazzi partecipanti alla scuola calcio che sono inseriti e tenuti sotto costante osservazione dalla prestigiosa società Toscana. Queste due intense giornate daranno l'opportunità unica e stimolante per tutti i bambini dell' Edelweiss Jolly Empoli Fc academy di essere guidati in campo, oltre che dai propri istruttori, proprio dal Tecnico Empoli Fc. Per gli allenatori, educatori, istruttori presenti che hanno sposato ad inizio stagione questo nuovo progetto tecnico, sarà un momento costruttivo di aggiornamento e confronto sulle linee guida ricevute.

