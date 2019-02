L'Unieuro fa la differenza nell'ultimo quarto: espugnata una ostica Piacenza

Cinica al momento giusto. Arriva un’altra vittoria, la seconda consecutiva per l’Unieuro che, dopo aver battuto l'OraSì Ravenna nel derby di domenica scorsa al PalaFiera, ha espugnato Piacenza. Una vittoria fondamentale per la squadra, sia per la classifica (allungo su Imola, sconfitta a Ravenna) che per il morale dopo le troppe sconfitte prima dell’arrivo di Dane DiLiegro (14 punti). Proprio il neo acquisto ha dimostrato di avere ancora la mano calda, così come il solito Pierpaolo Marini 21 punti). Ottima la prestazione di Tommaso Oxilia, con 21 punti e 23 di valutazione. Serata sottotono di Melvin Johnson, con appena cinque punti durante i 21 minuti giocati. La maggiore qualità di Forlì, unita alle rotazioni più lunghe (Bakery senza Castelli per un virus e Crosariol) hanno permesso alla squadra allenata da coach Giorgio Valli di fare la differenza. E' stato un match molto combattuto, dove la parità ha regnato fino al terzo quarto: nell’ultimo quarto i padroni di casa sono stati travolti, subendo un parziale di 10-20. Prossimo appuntamento domenica prossima alla stessa ora all’Unieuro Arena, dove Marini e compagni ospiteranno il Kleb Ferrara.

La partita

Sblocca il match Lawson con una tripla, ma nei primi minuti regna l’equilibrio: 6-5 dopo i primi due minuti di gioco. Donzelli realizza un tiro dall’area dopo 3:02 per il momentaneo 8-7. Tra falli subiti e rimbalzi difensivi, il punteggio rimane tale fino a metà quarto, quando Marini dalla distanza porta avanti i biancorossi. Perego risponde subito con un tiro da due ristabilendo la perfetta parità: 10-10 a 4’ dal termine del primo quarto. Voskuil chiama, Marini risponde: 12-12, nessuna delle due formazioni riesce a prevalere sull’altra, almeno per il momento. Bomba di Oxilia a cui risponde Cassar, prima che Marini metta dentro due tiri liberi su due e porti quindi l’Unieuro avanti di tre a 2:13 dalla pausa. Ci pensa il neo acquisto DiLiegro a portare i suoi a +5, massimo vantaggio, dopo 8:55 di gioco. Oxilia ferma irregolarmente Voskuil, che mette dentro entrambi i liberi e riporta i suoi sotto di tre a 57’’ dai 10’. Perego poi riduce ulteriormente di due punti il vantaggio ospite, ma Lawson dall’area realizza il canestro del 18-21, parziale dopo i prii dieci minuti di gioco.

Il secondo quarto si apre come si era aperto il primo: con un centro dalla distanza degli ospiti, questa volta con Oxilia. 20-27 dopo un minuto e 21. Break di Piacenza, che con i due centri dall’area di Perego e Green a 2:03 si porta a -3: 24-28. Cassar porta i suoi sotto di uno, costringendo Valli a chiamare il prime timeout per interrompere il momento di grazia dei padroni di casa. DiLiegro si procura un fallo e mette dentro i due tiri dai 6.25. Sempre lo statunitense realizza un tiro da due, portando i suoi sopra di sei lunghezze a 4:36: 26-32. A 4:50 Marini conferma di avere la mano particolarmente calda questa giornata, portando i suoi sul 28-35 dalla distanza. Break di 4 della Bakery con Perego e Voskuil: 32-35 a 5:29.

DiLiegro subisce l’ennesimo fallo e si dimostra un cecchino del libero: due su due, 32-37 a 5:38. Perego e Pederzini realizzano un canestro dall’area a testa, riportando Piacenza in partita; per questo coach Valli chiama il secondo time dopo 6:12. Riprende il gioco, ma poco dopo a chiamare time è il coach piacentino. Voskuil dimostra che il tiro da 3 è una specialità di casa: i padroni di casa tornano in vantaggio. Ad un minuto e 39 da metà incontro, il risultato è di 41-39. Ci pensa Oxilia a ristabilire la parità: 41-41 dopo diciannove minuti totali di partita. L’equilibrio continua, con botta e risposta da una parte e dall’altra: 47 pari a 22 secondi dalla pausa, con Di Carlo che chiama il timeout. Nei rimanenti secondi DiLiegro ci prova da lontano ma non trova il bersaglio grosso: perfetta parità dopo metà incontro.

Il terzo tempo lo sblocca Perego, uno dei migliori in assoluto dei padroni di casa: 49-47 dopo 1:10. Oxilia fa lo stesso cinquanta secondi dopo, ristabilendo la parità. Break di 4 di Piacenza con Cassar e Voskuil, ma gli ospiti rispondono con un break di 5. Prima Donzelli da fuori, poi Oxilia da dentro l’area: 53-54 dopo 3:50. Passano i minuti ma nessuna delle due formazioni sembra voler cedere, rimangono in vantaggio i romagnoli che a un minuto e mezzo dal termine si trovano in vantaggio di tre punti: 63-66. La tripla di Green ristabilisce la parità per l’ennesima volta. Il risultato nei novanta secondi rimanenti non cambia: dopo mezz’ora di gioco, 66-66 è il parziale.

L’ultimo quarto di un match tiratissimo lo sblocca Guerra, che porta i suoi avanti di due. Bonacini ha i liberi della parità, ma ne mette dentro soltanto uno e quindi si rimane sul 68-67. Kenny Lawson riporta a +1 i biancorossi, poi Valli richiama in panchina DiLiegro, rigettando nella mischia Oxilia. Continuano i botta e risposta: dall’area, prima Pastore, poi Johnson: 70-71 dopo 2:32. Ancora Lawson… ancora Pastore. 72-73. Scatenato Lawson, che porta i suoi sopra di 3 dopo 4:11. A metà dell’ultimo tempo il parziale è di 74-75. Marini subisce fallo e realizza uno dei due tiri dai 6.25: comincia a farsi sentire la stanchezza, cala la precisione al tiro dell’Unieuro. Dopo 6:11, sul risultato di 74-76, Valli chiama il timeout per evitare cali di concentrazione.

A 2:29 dal Termine Marini porta a Forlì a +4 (74-78) e il coach dei biancorossi decide di chiamare un altro time. Arriva un altro centro, questa volta di Oxilia, per il 74-80 a 2 minuti e 15 secondi dal fischio finale. Arriva poi un importantissimo centro da tre punti di uno stoico Marini, che ad un minuto e 35 dalla fine porta i suoi a +9 (74-83) costringendo Di Carlo a chiedere il timeout. Perego realizza gli ultimi due liberi per i padroni di casa, ma poi ci pensa DiLiegro a chiudere il match sul 76-86. Il 10-20 dell’ultimo quarto è stato decisivo, vittoria meritata per Marini e compagni.

Il tabellino

Bakery Piacenza - Unieuro Forlì 76-86 (18-21, 47-47, 66-66)

BAKERY PIACENZA: Green 7, Voskuil 14, Pederzini 10, Cassar 14, Perego 20, Guerra 4, Crosariol ne, Pastore 7, El Agbani ne, Buffo ne. All. Di Carlo.

UNIEURO FORLI: Johnson 5, Lawson 11, Giachetti 4, Marini 21, Donzelli 5, Oxilia 21, Fabiani ne, Signorini ne, Dilas ne, Bonacini 5, Tremolada ne, DiLiegro 14. All. Valli.