Baskérs Forlimpopoli, arriva Ferrara per un match cruciale in ottica salvezza

Terza giornata del girone di ritorno nel campionato di serie D: sabato sera, alle ore 18, i Baskérs Forlimpopoli ospitano al PalaPicci la Scuola Basket Ferrara per un match dall'elevato peso specifico per la classifica. I forlimpopolesi, nell'ultimo turno, sono riusciti a conquistare la vittoria al supplementare contro Party and Sport (88-92), ottenendo due punti importanti con cui hanno staccato il gruppo delle penultime, fermo a quota 10 punti, formato da Ozzano, Imola e Ferrara.

Proprio gli estensi faranno visita ai Baskérs per provare a bissare il successo dell'andata (68-57) ed impedire a Cortini e compagni di scappare via. Sarà una sfida tra due formazioni piuttosto diverse rispetto a quelle che si sono affrontate qualche mese fa: i forlimpopolesi hanno recuperato due giocatori preziosi come Biscaro e Primavera, così come Ferrara ha potuto riabbracciare l'ala Rizzatti e l'esterno Roberto Rimondi. Entrambe sono squadre che attraversano un periodo contraddistinto da un ottimo stato di forma, pertanto sia i Baskérs che Ferrara proveranno ad allungare la striscia positiva e tenteranno di approfittare di un calendario che, alla luce degli incroci dagli altri campi, si preannuncia come decisamente propizio.